У Житомирі оголосили конкурс на заміщення вакантної посади головного архітектора міста.

Про це повідомляє офіційний сайт Житомирської міської ради, передає кореспондент УНІАН.

Як зазначається у повідомленні, “виконавчий комітет Житомирської міської ради оголосив конкурс на зайняття вакантної посади заступника директора департаменту містобудування та земельних відносин міської ради, начальника управління регулювання забудови міста – головного архітектора міста “.

З умовами конкурсу та вимогами до кандидата на цю посаду можна ознайомитись на сайті міськради.

Місце стало вакантним, оскільки 4 липня цього року Житомирський міський голова Сергій Сухомлин звільнив з посади головного архітектора міста Євгенію Черкасову.