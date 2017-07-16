Добкін заявив, що Швейцарія припинила проти нього санкції

Народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін, якому напередодні було обрано запобіжний захід, заявив, що Швейцарія припинила проти нього міжнародні санкції. Про це він повідомив на сторінці в Facebook.

"Як працюють європейські адвокати. Швейцарія припинила щодо мене міжнародні санкції. Причина – недостовірна інформація ГПУ", – написав він.

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Як доказ, Добкін опублікував відповідний документ.

За словами депутата, причина припинення санкцій – "недостовірна інформація" Генпрокуратури України.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада україни 13 липня дала згоду на позбавлення депутатської недоторканності, затримання і арешт Добкіна. Генпрокуратура вбачає в діях Добкіна ознаки умисного зговора групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайства з метою заволодіння 78 га землі в Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Добкін відкидає всі звинувачення і запевняє, що Харківська міськрада не брав протизаконних рішень, коли він був мером міста.

15 липня, суд постановив заарештувати депутата до 14 вересня з можливістю внесення застави у розмірі 50 млн грн.

Добкін заявив, що заставу за нього внесуть однопартійці.