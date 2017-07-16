Гройсман не бачить себе на посаді президента

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман не має наміру балотуватися у президенти на наступних виборах і не бачить себе на цій посаді.

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Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Я вже говорив про те, що я відчуваю свою ефективність саме у виконавчій гілці влади, тому таких планів у мене немає", - сказав прем'єр.

Гройсман також зазначив, що не бачить себе президентом України.