Гройсман не бачить себе на посаді президента
21:20, 16 липня 2017Політика
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Гройсман відчуває свою ефективність саме у виконавчій гілці влади.
Гройсман не має президентських амбіцій / Фото УНІАН
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман не має наміру балотуватися у президенти на наступних виборах і не бачить себе на цій посаді.
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Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".
"Я вже говорив про те, що я відчуваю свою ефективність саме у виконавчій гілці влади, тому таких планів у мене немає", - сказав прем'єр.
Гройсман також зазначив, що не бачить себе президентом України.
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