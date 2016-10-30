Емблема української розвідки викликала істерію в Росії
У російських користувачів соцмереж почалася істерія з приводу нової емблеми військової розвідки України, на якій сова спрямовує меч на Російську Федерацію.
Про це повідомляє ТСН.
Російські чиновники, журналісти та пересічні користувачі соцмереж один за одним почали висловлювати своє обурення з приводу нової емблеми воєнної розвідки України. На емблемі намальована сова, яка тримає меча, що пронизує територію Росії. Гасло українських розвідників написано латиною - "Sapiens dominabitur astris" (перекладається як "Мудрий буде панувати над зірками").
Одіозний віце-прем'єр міністр РФ Дмитро Рогозін назвав емблему "дебільною". Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова написала у Facebook, що "в Україні до всіх бід додалася ще одна - орнітологічна. Мабуть, коли відлетіли всі беркути, довелося взятися за зброю совам".
Читайте такожПорошенко затвердив емблему та прапор Національної поліції (фото)
Далі істерія охопила й пересічних користувачів соцмереж. Примітно й інше: коли саме воєнна розвідка України ухвалила нову емблему, дізнатися не вдалося, але на сторінці ГУР у Facebook вона з'явилася ще сім місяців тому – у березні 2016 року. Однак росіяни помітили її лише зараз.
Росіяни навіть побачили, що сова, зображена на емблемі, є начебто прототипом образу Кощія з радянського мультфільму 1970 року "Сказка сказывается". За сюжетом, під час фінальної битви добра зі злом Кощій приймає вигляд сови і, злетівши, кидає мечем у героя Івана, промахується, після чого, намагаючись вбити супротивника, безуспішно намагається вразити його вже десятками мечів.
Однак у підсумку Іван, взявши меч, що опинився на підлозі, розрубує сову надвоє. Усередині опиняється яйце з голкою, і коли Іван розламує її, царство кощія руйнується.
Стало известно, откуда #Украина срисовала сову с мечом для эмблемы разведки#эмблемаpic.twitter.com/Zmf3lT7zer— dancho (@soundklauz) 29 октября 2016 г.