Емблема української розвідки викликала істерію в Росії

Про це повідомляє ТСН.

Російські чиновники, журналісти та пересічні користувачі соцмереж один за одним почали висловлювати своє обурення з приводу нової емблеми воєнної розвідки України. На емблемі намальована сова, яка тримає меча, що пронизує територію Росії. Гасло українських розвідників написано латиною - "Sapiens dominabitur astris" (перекладається як "Мудрий буде панувати над зірками").

Одіозний віце-прем'єр міністр РФ Дмитро Рогозін назвав емблему "дебільною". Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова написала у Facebook, що "в Україні до всіх бід додалася ще одна - орнітологічна. Мабуть, коли відлетіли всі беркути, довелося взятися за зброю совам".

Читайте такожПорошенко затвердив емблему та прапор Національної поліції (фото)

Далі істерія охопила й пересічних користувачів соцмереж. Примітно й інше: коли саме воєнна розвідка України ухвалила нову емблему, дізнатися не вдалося, але на сторінці ГУР у Facebook вона з'явилася ще сім місяців тому – у березні 2016 року. Однак росіяни помітили її лише зараз.

Росіяни навіть побачили, що сова, зображена на емблемі, є начебто прототипом образу Кощія з радянського мультфільму 1970 року "Сказка сказывается". За сюжетом, під час фінальної битви добра зі злом Кощій приймає вигляд сови і, злетівши, кидає мечем у героя Івана, промахується, після чого, намагаючись вбити супротивника, безуспішно намагається вразити його вже десятками мечів.

Однак у підсумку Іван, взявши меч, що опинився на підлозі, розрубує сову надвоє. Усередині опиняється яйце з голкою, і коли Іван розламує її, царство кощія руйнується.