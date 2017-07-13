Добкін: брати картату ковдру і до лікарні не збираюся

Народний депутат від «Опозиційного блоку» Михайло Добкін запевняє, що брати картаті ковдру і до лікарні не збирається. Про це Добкін сказав у коментарі журналістам після ухвалення парламентом рішення про позбавлення його депутатської недоторканності, затримання і арешт.

Читайте такожДобкін запевняє, що прийде завтра до Генпрокуратури«Я перебуваю в добрій фізичній формі, зі здоров'ям у мене все нормально, «на больничку» я не збираюся, ковдру картату брати з собою не збираюся», - сказав депутат.

«Я піду туди, куди вони мене хочуть відправити», - наголосив Добкін.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура вбачає в діях Добкіна ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га землі в Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Добкін відкидає всі звинувачення і запевняє, що Харківська міськрада не приймав протизаконних рішень, коли він був мером міста.

Сьогодні парламент підтримав подання прокуратури про позбавлення його депутатської недоторканності, затримання і арешт.

Генпрокурор викликав Добкіна до Генеральної прокуратури на завтра на 14.00.

У свою чергу Добкін запевняє, що не збирається їхати з України і прийде завтра до Генпрокуратури.