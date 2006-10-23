Скажіть Зваричу все, що думаєте

Міністр юстиції України Роман ЗВАРИЧ переконаний в тому, що політичну реформу потрібно вдосконалювати, а не скасовувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Наша Україна» була і залишається на тій позиції, що потрібно не відміняти політреформу, а потрібно її вдосконалювати», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

За його словами, те, що зараз записано в Конституції, воно не адекватно, адже існує дуже багато питань, які штучно створюють колізії, політичні конфлікти. «Основний Закон не повинен викликати дебатів», - наголосив Р.ЗВАРИЧ.

При цьому він зазначив, що в разі, якщо народні депутати напишуть відповідні звернення з питання політреформи і доведуть свою позицію, то це може викликати реакцію Конституційного Суду України.

Крім того, на прес-конференції Р.ЗВАРИЧ повідомив, що очолюване ним міністерство оновило та структурно змінило офіційний веб-сайт Мін’юсту. За словами Р.ЗВАРИЧА, мета оновлення веб-сайту міністерства полягає у створенні найсприятливіших умов для діалогу між міністерством та суспільством. Р.ЗВАРИЧ висловив думку, що оновлений веб-сайт дасть змогу покращити такий зв’язок, оптимізувати його, і таким чином співробітники міністерства матимуть змогу знати, які проблеми на сьогодні турбують суспільство і відповідним чином реагувати на них.

Крім того, міністр повідомив, що найближчим часом за допомогою цього сайту громадяни матимуть змогу безпосередньо написати електронного листа на його ім’я. При цьому Р.ЗВАРИЧ вказав адресу своєї електронної пошти: zvarich@mіngust.gov.ua.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня 2004 року Верховна Рада у пакеті з іншими законами внесла зміни до Конституції, в результаті яких Україна з 2006 року фактично стала парламентсько-президентською республікою. Політреформа, передбачена змінами до Конституції, набула чинності з 1 січня 2006 року.

20 жовтня 2006 р. радник Президента України з політичних питань Тарас СТЕЦЬКІВ в інтерв`ю газеті «Известия в Украине» висловив думку, що в 2007 році можна буде розпочати вдосконалення конституційної реформи.

«2007 рік, найімовірніше, стане роком, коли ми приступимо до реалізації того положення Універсала, де йдеться про вдосконалення конституційної реформи», - сказав він.

Т.СТЕЦЬКІВ зазначив, що в даному випадку не йдеться про скасування конституційних змін, які були ухвалені в 2004 році.

Він також зазначив, що зараз пропонується створити спільно з Верховною Радою конституційну комісію для вдосконалення реформи. Радник Президента не дав інших деталей.