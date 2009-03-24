У Празі розпочались переговори Президентів України та Чехії

У Празі розпочались переговори Президента України Віктора Ющенка та Президента Чеської Республіки Вацлава КЛАУСА.

Як передає кореспондент УНІАН, під час переговорів планується обговорити питання поглиблення двосторонніх відносин між Україною та Чехією в усіх сферах.

Також глави держав торкнуться питання переговорного процесу щодо угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Під час переговорів йтиме мова і про ініціативу ЄС «Східне партнерство».

Важливою темою переговорів має стати проблема забезпечення чеською стороною захисту законних прав українських трудових мігрантів.

Президент України також має намір порушити питання підтримки Чехією, яка на сьогодні головує в ЄС, ухвалення «Дорожньої карти Україна-ЄС» щодо умов запровадження безвізового режиму до закінчення чеського головування в ЄС.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО перебуває у Чехії з дводенним державним візитом.