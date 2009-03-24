Президент Чехії пояснив Ющенку, що візова політика - питання до ЄС
16:03, 24 березня 2009Політика
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Привілеїв в одній країні не буде
Чехія не може встановлювати окремий візовий режим для України, який відрізнятиметься від загальної політики Європейського Союзу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент Чеської Республіки Вацлав КЛАУС на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ за результатами їх двосторонніх переговорів у Празі.
В.КЛАУС підкреслив, що Чеська Республіка з повагою ставиться до великої кількості українців, які приїжджають до країни.
Водночас він зауважив, що Чеська Республіка «є невід’ємною частиною ЄС, і автономної візової політики мати не може».
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