Для Литвина реакція Путіна «цілком зрозуміла»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що виробники, транспортери і споживачі газу повинні разом обговорювати газотранспортні проблеми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламенту, таким чином В.ЛИТВИН прокоментував на прохання журналістів рішення російської делегації залишити Міжнародну інвестиційну конференцію з питань модернізації української газотранспортної системи після оголошення церемонії підписання підсумкової спільної декларації.

В.ЛИТВИН зазначив, що «цього слід було очікувати, коли формат був дещо звужений при обговоренні цієї складної і комплексної проблеми». Зважаючи на «виключно транзитний аспект переговорів», «цілком зрозуміла і прогнозована та негативна реакція, яка була отримана з боку російської делегації», сказав голова Верховної Ради України.

На його переконання, виробники, транспортери і споживачі газу повинні разом обговорювати проблеми, які існують у газотранспортній сфері.

Довідка УНІАН. 23 березня у Брюсселі відбулась Міжнародна інвестиційна конференція з модернізації української ГТС, в якій взяли участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

За підсумками інвестконференції “ЄС – Україна: партнери із забезпечення газу до Європи” була підписана Спільна декларація ЄС, України та міжнародних фінансових організацій, яка визначатиме основу для надання інвестицій.

Російська делегація, присутня на Міжнародній інвестиційній конференції з питань модернізації української ГТС, залишила форум після оголошення церемонії підписання підсумкової декларації.

Під час конференції міністр енергетики Росії Сергій ШМАТКО висловив незадоволення проектом підсумкової декларації цього зібрання. Він вказав на декілька пунктів документа, які не влаштовують РФ.