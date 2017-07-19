Росія розчавила мрії Захарченка про "Малоросію" - Newsweek

Вчора ватажок бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко оголосив про створення нової країни з назвою "Малоросія", яка нібито має замінити нинішню Україну.

Але в Москві швидко дистанціювалися від цих його занадто амбітних висловлювань. Про це сьогодні пише видання Newsweek, нагадуючи, що прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав їх "особистою ініціативою" ватажка проросійських бойовиків, передає ZN.UA.

При цьому представник Кремля запевнив, що Росія підтримує виконання Мінських угод, а оголошення про так звану "Малоросію" їм суперечать.

Видання нагадує, що проросійські бойовики за допомогою Росії захопили частину регіону на сході України в 2014 році. Але Кремль досі заперечує, що терористи в Донецьку і в Луганську підконтрольні Росії.

Інші російські чиновники теж підтримали заяву Пєскова про "Малоросію", розчавивши амбіції Захарченко. Зокрема, його ідею не підтримав представник Росії в Тристоронній контактній групі з врегулюванню ситуації на Донбасі Борис Гризлов. У коментарі для російських ЗМІ він сказав, що не вважає, що слова ватажка проросійських бойовиків будуть мати "будь-які законні наслідки".

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Видання нагадує, що раніше російська пропаганда й чиновники швидко поширювали всі заяви та твердження проросійських бойовиків. Наприклад, Москва швидко поширила вигадки терористів, коли був збитий малайзійський "Боїнг 777" на Донбасі. Але у випадку заяви про "Малоросію" цього не сталося. Натомість реакція була скептичною.

"Ідея створення так званої "Малоросії" пропагується блогерами і авторами, наближеними до лідерів "ДНР". Хоча навіть там багато не ставляться до цього серйозно", - вважає російський політолог Олексій Чеснаков, який має зв'язки із "сірим кардиналом Кремля" Владиславом Сурковим.

На думку Чеснакова, "через місяць всі включно з авторами ідеї забудуть про Малоросію".

Як повідомляв УНІАН, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив про створення нової "держави", "Малоросії", яка, за його словами, має стати "наступником" України.

У свою чергу, в так званій Луганській народній республіці заявили, що не брали участь у засіданні про заснування "Малоросії", про яку раніше заявив ватажок бойовиків "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко.

Також джерела росЗМІ стверджують, що ініціатива про створення "Малоросії" йшла не від Суркова, і взагалі - Кремль нібито не в курсі.