Die Zeit пояснило, як ідея "Малоросії" може стати "козирем" Кремля

Проросійські бойовики в Донецьку і Луганську, які насправді лише маріонетки окупаційної влади Росії в деяких районах сходу України, проголосили створення нової країни під назвою "Малоросія".

Навіть якщо Кремль і не давав розпорядження робити таке оголошення, він все одно може використовувати його, щоб посилити тиск на Київ і Захід, передає DT.UA, посилаючись на німецьке видання Die Zeit.

Журналісти видання нагадали, що Росія намагається змусити Україну погодитися на автономний статус захоплених територій Донецької та Луганської областей без відведення російських військ і роззброєння загонів бойовиків. При цьому Кремль не хоче повертати українському уряду контроль над кордоном, але вимагає провести вибори на захоплених територіях, вказуючи на Мінські угоди. Але без виконання частини безпеки такі "голосування" будуть просто фарсом. Москва ж говорить офіційно про підтримку Мінських угод, але нічого не робить для виконання своєї частини зобов'язань.

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Водночас, вона допомагає своїм маріонеткам на Донбасі будувати псевдодержавні структури, які дуже часто злочинні. Нещодавно стало відомо про те, що проросійські бойовики в Донецьку і Луганську створили трудові табори типу ГУЛАГу. Бандитизм і терористичне свавілля процвітають в захоплених містах. І самопроголошений засновник так званої "Малоросії" хоче, щоб так було і далі.

Однак, на думку видання, заява ватажка бойовиків про нову "державу" як правонаступника нинішньої України може стати козирем Кремля для тиску на Київ і Захід. Він отримав можливість для загрози визнати новий терористичний проект. Головною ж метою Москви залишається дестабілізація всієї України, щоб зупинити її рух у напрямку зближення з демократичною Європою.

Також Die Zeit припускає, що заява Захарченка, можливо, не випадково прозвучала на річницю збиття малазійського авіалайнера "Боїнг 777". Не відкидається, що бойовики й Кремль так хотіли відволікти увагу від пам'яті про трагічну подію, що сталася з вини Росії.

Як повідомляв УНІАН, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив про створення нової "держави", "Малоросії", яка, за його словами, має стати "наступником" України.

У свою чергу, в так званій Луганській народній республіці заявили, що не брали участь у засіданні про заснування "Малоросії", про яку раніше заявив ватажок бойовиків "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко.

Також джерела росЗМІ стверджують, що ініціатива про створення "Малоросії" йшла не від Суркова, і взагалі - Кремль нібито не в курсі.