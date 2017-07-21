У нардепа Капліна кинули півнем під час бійки депутатів під Печерським судом

В ході бійки, що сталася сьогодні між представниками Радикальної партії і партії "Блок Петра Порошенко" народному депутату Сергію Капліну кинули в голову кліткою з півнем. Про це повідомив народний депутат Ігор Мосійчук на сторінці в Facebook.

"Під суд, де розглядається сфальсифікована НАЗК справа, знову прийшла масовка організована нардепом від БПП і проплачена олігархом Льовочкіним і тітушки кавказької національності. Сам нардеп від БПП Каплін сховався за спинами беркутів і кавказької титушні. Сховався і мовчав, як німий. Довелося кинути йому на голову клітку з півнем яку хтось притягнув під суд", - написав Мосійчук.

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Як повідомляв УНІАН, представники Радикальної партії і партії "Блок Петра Порошенко" сьогодні влаштували бійку під будівлею столичного Печерського суду. Депутати з БПП принесли під будівлю суду півня, на якому було написано ім'я Ляшко, кидали в голову "радикалів" гроші і намагалися облити водою.