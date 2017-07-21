Депутати з БПП і Радикальної партії знову побилися біля будівлі суду - ЗМІ

Представники Радикальної партії і партії "Блок Петра Порошенко" сьогодні влаштували бійку під будівлею столичного Печерського суду. Про це повідомляє "Эспрессо.TV".

Сьогодні о 10 ранку розпочався розгляд справи щодо лідера Радикальної партії Олега Ляшка. Його звинувачують у тому, що він суміщав депутатську діяльність з роботою головним редактором газети "Політика", а також надання завідомо неправдивих свідчень.

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До суду прийшли і колеги Ляшка, нардепи Ігор Мосійчук, Дмитро Лінько і Андрій Лозовий. В результаті під будівлею суду сталася патасовка, адже Ляшко очікував депутат БПП Сергій Каплін та інші депутати з цієї фракції. Вони принесли півня, на якому було написано ім'я Ляшко, кидали в нього гроші, намагалися облити водою. Незважаючи на це, главі "радикалів" все ж таки вдалося пройти до зали суду.

Нагадаємо, в минулий раз, коли проходило засідання у справі Ляшко, виникла сутичка між нардепами від БПП Сергієм Каплином і Радикальної партії Ігорем Мосийчуком. Мосійчук, заходячи в будівлю суду, плюнув в обличчя Капліну, через що між ними почалася бійка.