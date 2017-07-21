Зарплати працівників прокуратури зростуть на 30-70% - Луценко
Зокрема, регіональний прокурор, який на сьогодні отримує від 23 до 33 тис. грн, отримуватиме від 27 до 44 тис. грн.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що заробітні плати працівників прокуратури зростуть на 30-70%. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час оперативної наради у прокуратурі Дніпропетровської області.
"Після рішення Верховної Ради, як я і обіцяв, ми добилися рішення про достатньо відчутне підняття заробітних плат. Закон (йдеться про зміни до Держбюджету поточного року - УНІАН) проголосований Верховною Радою і знаходиться зараз на підписі у голови Верховної Ради. Після цього, очевидно, надійде на підпис до глави держави", - сказав Луценко.
Він висловив думку, що "з великою долею імовірності цей документ буде підписаний".
Говорячи про те, які після цього передбачаються зміни у доходах представників прокуратури, Луценко зазначив, що, зокрема, регіональний прокурор, який на сьогодні отримує від 23 до 33 тис. грн, отримуватиме від 27 до 44 тис. грн.
Для старшого слідчого у особливо важливих справах, який на сьогодні має 11-17 тис. грн зарплатні, запланована зарплата у розмірі 16-29 тис. грн, а для старшого слідчого – 15,5-28,5 тис. грн замість 10,5-15,5 тис. грн.
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"Тенденція зрозуміла: зростання для слідчих та прокурорів за максимальною ставкою близько 70%, зростання виплат для адміністративних керівників – близько 30%", - сказав генпрокурор.
Крім того, щодо місцевих прокуратур він зазначив, що місцевий керівник сьогодні має від 21 до 29 тис. грн, а матиме від 22 до 35 тис. грн; начальник відділу, який має 12,5-17,5 тис. грн, матиме 15,5-26,5 тис. грн. Водночас прокурор місцевої прокуратури, який на сьогодні має від 10 до 14,5 тис. грн, матиме від 14,5 до 20,5 тис. грн.
"Також зростання за максимальною ставкою для прокурорів і слідчих – 70%, керівництва – 25-29%", - додав Луценко.
Також він зауважив, що генеральний прокурор та його заступники отримають збільшення зарплати на 30%.