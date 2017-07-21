Зарплати працівників прокуратури зростуть на 30-70% - Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що заробітні плати працівників прокуратури зростуть на 30-70%. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час оперативної наради у прокуратурі Дніпропетровської області.

"Після рішення Верховної Ради, як я і обіцяв, ми добилися рішення про достатньо відчутне підняття заробітних плат. Закон (йдеться про зміни до Держбюджету поточного року - УНІАН) проголосований Верховною Радою і знаходиться зараз на підписі у голови Верховної Ради. Після цього, очевидно, надійде на підпис до глави держави", - сказав Луценко.

Він висловив думку, що "з великою долею імовірності цей документ буде підписаний".

Говорячи про те, які після цього передбачаються зміни у доходах представників прокуратури, Луценко зазначив, що, зокрема, регіональний прокурор, який на сьогодні отримує від 23 до 33 тис. грн, отримуватиме від 27 до 44 тис. грн.

Для старшого слідчого у особливо важливих справах, який на сьогодні має 11-17 тис. грн зарплатні, запланована зарплата у розмірі 16-29 тис. грн, а для старшого слідчого – 15,5-28,5 тис. грн замість 10,5-15,5 тис. грн.

Читайте такожЗМІ дізнались, скільки заробила голова НАЗК Корчак за неповні півроку

"Тенденція зрозуміла: зростання для слідчих та прокурорів за максимальною ставкою близько 70%, зростання виплат для адміністративних керівників – близько 30%", - сказав генпрокурор.

Крім того, щодо місцевих прокуратур він зазначив, що місцевий керівник сьогодні має від 21 до 29 тис. грн, а матиме від 22 до 35 тис. грн; начальник відділу, який має 12,5-17,5 тис. грн, матиме 15,5-26,5 тис. грн. Водночас прокурор місцевої прокуратури, який на сьогодні має від 10 до 14,5 тис. грн, матиме від 14,5 до 20,5 тис. грн.

"Також зростання за максимальною ставкою для прокурорів і слідчих – 70%, керівництва – 25-29%", - додав Луценко.

Також він зауважив, що генеральний прокурор та його заступники отримають збільшення зарплати на 30%.