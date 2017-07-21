"Бурштинова" справа: суд почав обирати запобіжний захід для Полякова

Солом'янський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання прокурорів САП щодо обрання запобіжного заходу для нардепа Максима Полякова. Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

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Як повідомляв УНІАН, Поляков підозрюється у вчиненні дій, передбачених ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

"Мені навіть не цікаво, що буде просити. Мені головне - це докази, фактаж, який надам особисто я та мої адвокати, щодо абсурдності всієї цієї справи", - сказав депутат в ефірі каналу "112" і висловив переконання, що справа проти нього політизована, і вкотре назвав це "особистою помстою" очільника НАБУ.

Водночас, Поляков не пояснив, про які докази йдеться, і лише зауважив, що все буде представлено на суді.

Крім того, він запевнив, що виїздити з України та втікати від слідства не збирається.

19 червня детективи Національного антикорупційного бюро України за процесуального керівництва прокурорів САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.

За версією слідства, злочин вчинено за участі народних депутатів України. Наразі встановлена ймовірна причетність двох народних обранців – Максима Полякова та Борислава Розенблата.

Слідство встановило щонайменше п’ять епізодів злочинної діяльності, в результаті якої затримані особи, які, діючи в інтересах вказаних народних депутатів, отримали від представника іноземної компанії неправомірну вигоду на загальну суму понад 300 тис. дол. США.

Ці кошти використано для ініціювання депутатами змін до законів, підготовки законопроектів та їх внесення до Верховної Ради, незаконного впливу на посадових осіб Держгеокадастру, Держлісагентства, Держгеонадр України, органів місцевого самоврядування, суду та прокуратури з метою безперешкодного ухвалення рішень на користь зазначеної іноземної компанії.

21 червня генеральний прокурор України вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт двох народних депутатів - Полякова та Розенблата (виключений з фракції "БПП"). 11 липня 2017 року Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Полякова та Розенблата, проте відмовила у наданні згоди на їх затримання та арешт.

18 липня Солом’янський райсуд Києва призначив Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн грн застави та заборонив без дозволу слідчого залишати міста Київ або Житомир.