Кому належить літак, на якому мало не розбився Черновецький

Літак «Хоукер-800», на якому мало не потрапив в авіакатастрофу київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, належить німецькій авіакомпанії LB AIR. Про це пише газета «Сегодня» від 24 жовтня.

Як повідомлялося, вчора стало відомо, що в суботу, 21 жовтня, о 16.55 аварійну посадку в аеропорту «Бориспіль» зробив літак німецької авіакомпанії LB AIR «Хоукер-800» з мером столиці на борту. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ разом з іще одним пасажиром летів до Києва (з Абу-Дабі – за версією джерел «Сегодня») чартерним рейсом. У столиці Об`єднаних Арабських Еміратів мер проводив відпустку. За попередніми висновками фахівців, у літаку відмовила гідравлічна система.

Як розповіли газеті в прес-службі КМДА, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ п`ять років не бував у відпустці. Лікарі порадили йому відпочити на морі, де він і провів свою 10-денну відпустку. Про інцидент, що стався, він розповів журналістам таке: «За півтори години до Києва сталася розгерметизація салону (взагалі, як заявляють фахівці, при розгерметизації літаків подібного класу, екіпаж і пасажири змушені надягати кисневі маски, а сам літальний апарат має знизитися до 4 тисяч метрів). У той момент я, про всяк випадок, попрощався з життям. У цій ситуації, як і в інших складних, я завжди покладаюся на Бога. У «Борисполі» ще якийсь час нам не давали посадку, але потім дозволили, і літак благополучно приземлився на шасі – було побоювання, що вони не розкриються. Хоча, думаю, що дуже багато людей, які знаходяться, особливо, у владних кабінетах, напевно хотіли б, щоб шасі мого літака не розкрилися, тому що я не дуже зручна людина для ведення різних нехороших переговорів».

“Сегодня” повідомляє, що «Хоукер-800» відноситься до класу ділової авіації – на таких літають мільйонери і перші особи держави. При виконанні чартерних перевезень екіпаж складається з 3 чоловік: командир, другий пілот і бортпровідниця. Кількість пасажирів – від 2 до 8. Середня швидкість 780 км за год. У салоні є стереосистема і DVD-програвач.

Враховуючи, що літак не належить меру (раз числиться за конкретною авіакомпанією), то, найімовірніше, рейс був мером зафрахтований. Приблизна вартість польоту з Абу-Дабі до Києва і назад невідома. Але про приблизний порядок цифр можна судити з даних про вартість рейсів, які виконуються на цьому літаку російськими авіакомпаніями за маршрутом «Москва – Париж, – Москва» - 44 000 євро.