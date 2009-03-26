Черновецький каже, що він не «крейзі», і збирається в Президенти

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має намір балотуватися на посаду Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Я обов’язково буду приймати участь у президентській кампанії», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Водночас мер зауважив, що його шанси виграти є «скромними». «Чи виграю я вибори - це залежить тільки від Господа Бога. Більше ні від кого», - сказав він.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ висловив переконання, що головні якості, які повинен мати кандидат на посаду глави держави, - віра в Бога та бажання піклуватися про малозахищених громадян.

При цьому він вважає, що кандидатами на перемогу у президентських виборах є лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК, голова Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ і прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Водночас мер столиці висловив думку, що проти А.ЯЦЕНЮКА можуть застосувати «провокацію», щоб він не брав участі у виборах. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ нагадав, що А.ЯЦЕНЮКУ ще не виповнилося 35 років, але виповниться до проведення виборів. Мер припускає, що Верховна Рада може прийняти рішення про підвищення вікового бар’єру для кандидатів у Президенти України, і через це А.ЯЦЕНЮК не зможе взяти участь у президентській кампанії.

Також мер Києва позитивно охарактеризував і В.ЯНУКОВИЧА, і Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я думаю, у них у всіх є великі шанси стати Президентом України», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Коментуючи імовірність переобрання нинішнього глави держави Віктора ЮЩЕНКА, мер зазначив, що в нього, зрозуміло, теж є шанси знову стати Президентом, адже він став «батьком нації», але приймав багато непопулярних рішень.

Говорячи про власну діяльність на посаді мера, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підкреслив: «Я мер, який ввійде в історію своїми нестандартними рішеннями, своєю мораллю, своєю послідовністю, хто б не говорив про те, що я «крейзі», безумний. Так, я безумний у любові до Бога. Перш за все, до Бога, безумний у своїй любові до обездолених людей».