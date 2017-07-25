Порошенко у Вашингтоні заручився дуже сильною підтримкою Трампа - посол США

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович наголошує, що президент України Петро Порошенко під час візиту до Вашингтону заручився дуже сильною підтримкою президента США Дональда Трампа. Про це вона сказала під час зустрічі із студентами Літньої школи журналістики, яку організовує газета «День».

"Зустріч, яку ви, напевно, бачили в ЗМІ та з фотографій, відбулася в Овальному офісі Білого дому. Я не можу говорити за когось іншого, але, безумовно, коли ви перебуваєте в Білому домі в Овальному офісі, виникає особливе відчуття на таких зустрічах. Ця зустріч не була випадком у цьому сенсі. Вважаю, це була чудова зустріч, всі теми було розглянуто під час бесіди. Президент Порошенко отримав дуже сильну підтримку від президента Трампа, віце-президента Пенса та інших членів Кабінету. Було дуже чітко зазначено, що США рішуче підтримують суверенітет і територіальну цілісність України", - заявила Йованович.

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При цьому вона назвала позитивним сигналом для України призначення посла Курта Волкера на посаду спеціального представника Державного департаменту США з питань України.

"Я знаю його давно, і він є професіоналом з великим досвідом у цій частині світу. Гадаю, він привнесе реальну енергію в процес вирішення, що слід робити далі. Після призначення на посаду протягом 24 годин він вже був у літаку з держсекретарем (Рексом) Тіллерсоном до України. Тіллерсон мав можливість познайомити його з президентом Порошенком та іншими і дещо поговорити про їхні погляди на цю проблему. Як на мене, це надзвичайно важлива річ", - додала Йованович.

Разом з тим, вона відзначила важливість Мінських угод для урегулювання ситуації в Україні. Зокрема, посол підкреслила, що надзвичайно важливим у Мінських угодах є те, що їх підписали всі сторони конфлікту, включаючи Росію, яка є учасницею конфлікту.

«Знаю, що деякі вважають Мінські угоди суперечливими, але фактично всі елементи того, що вам потрібно для врегулювання конфлікту, є в документі, однак, як я кажу, в контролі над озброєннями та переговорах диявол криється в деталях. Як ти збираєшся робити речі, щоб кожен погодився і був досягнутий справжній мир? Вважаю, що посол Волкер займатиметься саме цим. Він буде вести діалог з усіма, щоб знайти спільний знаменник і рухатися вперед", - додала Йованович.

За її словами, держсекретар Тіллерсон зазначив, що США переслідують дві мети.

"По-перше, забезпечити суверенітет та територіальну цілісність України. Друга мета полягає в тому, щоб зберегти безпеку всіх українців, незалежно від їхньої етнічної приналежності, мовних вподобань та релігії. Посол Волкер буде вже дивитись, як він може досягти цих цілей. Я не хочу робити прогноз щодо часу, коли це станеться. Мені було зрозуміло, що коли держсекретар Тіллерсон перебував тут, що він хоче якомога скоріше конструктивно просуватися вперед. США вважають, що цей конфлікт, який уже понад три роки триває щодня, де люди гинуть, повинен бути вирішений", - наголосила Йованович.

До того ж дипломат підтвердила незмінну позицію США щодо санкцій.

"Ніхто не обговорював скасування санкцій. Політика США є дуже чітка. Санкції проти Росії не будуть зняті доти, доки Росія не зробить те, що потрібно зробити. Існує пакет санкцій, пов’язаних з Кримом, також існує пакет санкцій, пов’язаних з Донбасом. Росія має вжити заходів для того, щоб міжнародне співтовариство зняло ці санкції", - підкреслила Йованович.

Як повідомляв УНІАН раніше, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи повідомлення про посилення угрупування військ біля кордонів України, заявив, що "Росія може змінювати конфігурацію збройних сил на своїй території так, як вважає за доцільне". Щодо більш детальної інформації він порадив звернутися до Міноборони Росії.