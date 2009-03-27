Нашоукраїнці питають Ющенка, чи потрібна йому партія взагалі

Працівники Вінницької регіональної організації партії “Народний Союз Наша Україна” звернулися до голови партії, Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням зупинити “знищення партії”.

Про це йдеться у переданому УНІАН відкритому листі парторганізації до В.ЮЩЕНКА.

“Складається враження, що йде цілеспрямоване знищення партії, яку Ви, Вікторе Андрійовичу, створювали і до створення якої ми теж всі причетні і для багатьох з нас НСНУ - це не просто назва, а символ демократії та віри в майбутнє України. І буде дуже прикро, коли це все буде знищено. А цей процес вже йде”, - зазначають підписанти документу.

Вінницькі “нашоукраїнці” також зазначають, що у регіоні “за весь період жоден депутат “нашоукраїнець” не провів зустрічі з виборцями”.

Крім того, вони вказують, що “не фінансуються виконавчі комітети НСНУ” і заробітна плата не виплачена за п’ять місяців.

“Вже частина територіальних виконавчих комітетів змушені залишити офісні приміщення, відмовитися від телефонного зв`язку та Інтернету, а це призводить до того, що ми не в змозі приймати людей, проводити засідання рад, проводити підготовку до різних партійних заходів”, - зазначають працівники Вінницької регіональної організації НСНУ.

“Ми та наші сім`ї знаходяться в злиденному становищі, не маємо коштів на утримання сімей, сплачувати кредити, комунальні послуги, лікуватися”, - додають вони.

Вінницькі “нашоукраїнці” просять В.ЮЩЕНКА вирішити ці питання.

Також вони просять роз`яснити, “чому не відбувся третій етап VI з`їзду партії в визначений статутом партії термін”, а також “чи є майбутнє для нашої партії, і чи потрібна вона Вам взагалі”.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня Президент України В.ЮЩЕНКО заявив, що найближчими тижнями розпочнеться серйозне реформування партії “Народний Союз Наша Україна”.