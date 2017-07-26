В СБУ відкинули звинувачення Росії щодо перешкоджання зустрічі консулів з військовим РФ Агєєвим

Служба безпеки України відкидає всі звинувачення Міністерства зовнішніх справ Росії щодо перешкоджання зустрічі представників консульства РФ з військовослужбовцем збройних сил РФ Віктором Агєєвим.

Як наголошується в повідомленні прес-центру СБУ, Агєєв був затриманий 24 червня 2017 року в районі проведення антитерористичної операції разом з іншими учасниками диверсійної групи так званої «ЛНР», але, незважаючи на те, що цей факт був широко висвітлений у ЗМІ, тільки через два тижні після його затримання – 6 липня – консульство РФ у Харкові направило лист з проханням надати дозвіл на зустріч представників дипломатичної установи з Агєєвим.

У відповіді, надісланій 13 липня, консульству було повідомлено, що дозвіл на проведення зустрічі з Агєєвим службовими особами консульства РФ у Харкові буде надано після проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій, про що російську сторону буде поінформовано додатково.

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«Служба безпеки України також вважає безпідставними звинувачення МЗС РФ у порушенні норм міжнародного законодавства», - наголосили в СБУ і нагадали російським дипломатам про їхню подібну практику дій на прикладі проведення зустрічі консульськими працівниками МЗС України з Олегом Сенцовим, який був незаконно затриманий представниками російських спецслужб у травні 2014 року.

Незважаючи на численні ноти та запити української сторони до РФ, така зустріч відбулася лише через півтора роки після його ув’язнення - у грудні 2015 року.

«Окремо підкреслимо, що дозвіл на відвідання Олега був наданий тільки після винесення російським судом незаконного обвинувального рішення», - нагадали в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, російського контрактника Агєєва, 1995 року народження, українські військові затримали у складі ДРГ бойовиків, знешкодженої 24 червня біля Жолобка в Луганській області.

28 червня в Міноборони РФ заявили, що захоплений у полон в Луганській області росіянин Агєєв торік «звільнився у запас».

Мати Агєєва, його друзі та колишні товариші по службі підтвердили журналістам, що після строкової служби він залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року.