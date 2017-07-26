У НАТО і Держдепі сильно занепокоєні посиленням російських військ у Криму

Заступник генерального секретаря Організації північноатлантичного договору (НАТО) Роуз Геттемюллер та спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер висловили велике занепокоєння стосовно воєнного нарощення Росії в окупованому Криму. Про це йдеться у повідомленні на сайті Альянсу.

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Заступник генсека НАТО провела зустріч із спецпредставником США у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі. Вони обговорили ситуацію з безпекою на сході України, впровадження Україною реформ та підтримку Альянсом України.

"Мені було приємно зустрітися сьогодні з Куртом Волкером. Ми дійшли згоди, що ситуація на сході України та воєнне нарощення Росією у Криму і надалі викликають велике занепокоєння. Росія повинна поважати Мінські угоди, які мають життєво важливе значення для безпеки і стабільності України", - заявила Геттемюллер.

У Альянсі нагадали, що Волкер раніше обіймав посаду постійного представника США у НАТО в 2008-2009 роках.

У повідомленні також сказано, що Альянс продовжує забезпечувати рішучою політичною та практичною підтримкою Україну. Зокрема, завдяки десяти різним трастовим фондам, союзники НАТО зобов'язалися виділи майже 40 мільйонів євро для підтримки України у таких сферах як командування та управління, кіберзахист та медична реабілітація.