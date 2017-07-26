За день до втрати громадянства Саакашвілі розповів, що робитиме в разі такого рішення

Екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі в інтерв'ю журналу Новое время відповів на питання про те, що він буде робити у випадку позбавлення українського громадянства.

Варто зазначити, що інтерв'ю він дав напередодні офіційного рішення про позбавлення його українського громадянства.

Читайте такожГрузія двічі зверталася до України по екстрадиції Саакашвілі

"А нічого. Буду сидіти тут, у Києві, ніяких проблем. Буду сидіти в Києві без громадянства. Буду просто ходити по Майдану. Я живу тут неподалік", - сказав Саакашвілі.

Саакашвілі знімає квартиру на одній з вулиць, що виходять до Майдану. Втім, за його словами, вже восени він планує з'їжджати.

"Подивимося, може щось маленьке тут куплю. Нам вдалося продати одну з квартир в Грузії", – пояснив Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня президент України Петро Порошенко видав указ про позбавлення громадянства Саакашвілі.