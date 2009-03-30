У Стокгольмському суді немає позову RUE про 11 млрд. кубів газу

У Стокгольмському арбітражному суді немає позовної вимоги компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія) про відшкодування 11 млрд. куб. м газу. Про це заявив виконуючий обов`язки голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО в ефірі телеканалу TBi.

“Позову з приводу претензії некоректності пересування 11 мільярдів кубів газу від RosUkrEnergo до НАК «Нафтогаз» у Стокгольмському суді не існує взагалі”, - сказав він.

За словами І.ДІДЕНКА, 24 березня відбулося організаційне засідання Стокгольмського трибуналу, на якому були оголошені всі позови, пред`явлені один до одного.

“З боку RosUkrEnergo є позови до «Нафтогазу» з приводу 55 млн., 20 млн. і 600 млн. дол. Ще є позови зустрічні від НАК «Нафтогаз» до RosUkrEnergo. А саме: на 62 млн. і 118 млн. за розірвання транспортного контракту і контракту на зберігання (газу). Ось вже, як мінімум, сім позовів між нами. Названі мною позови згруповані, два з них об`єднані в один процес, і розглядатимуться цього літа, рішення за ними будуть наступного року. Інші розглядатимуться тільки наступного року, і потім тільки будуть за ними рішення», - сказав І.ДІДЕНКО.

У той же час, він не конкретизував, які саме позови об`єднані, і в чому суть претензій компанії RosUkrEnergo.

І.ДІДЕНКО висловив сподівання, що всі рішення суду будуть на користь НАК «Нафтогаз України». «Тому що, підписавши договір переуступки, ми в легальному режимі стали власниками контракту між «Газпромом» і RosUkrEnergo, а шведське право не тільки слідує казуїстиці юридичній, воно розглядає матеріальну і економічну складову домовленостей, так ось у контрактах між RosUkrEnergo і «Газпромом» взагалі ніяких штрафних санкцій немає, і неприродно, щоб, маючи наступний контракт з нами, RosUkrEnergo виставляло нам божевільні штрафні санкції, виходячи зі 180% річних», - зазначив І.ДІДЕНКО.

Як повідомлялося, Стокгольмський арбітражний суд провів попереднє слухання справи за позовами швейцарського трейдера RosUkrEnergo до НАК "Нафтогаз України" про стягнення понад 600 млн. дол. і повернення газу зі сховищ України ще на 3 млрд. дол. Розгляд позовів по суті відбудеться наприкінці травня.

Як написала газета "Коммерсант", ще тиждень тому їх перспектива викликала сумніви, оскільки один із акціонерів RosUkrEnergo, «Газпром», не підтримував позицію трейдера і навіть виключив його зі схеми поставок газу в Україну. Проте, за даними видання, українсько-російсько-європейський газовий конфлікт примусив колишніх партнерів знову консолідувати зусилля в суді.

Представник "Нафтогазу України" Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ підтвердив, що попереднє засідання суду відбулося, але від коментарів відмовився.

Джерело видання, близьке до Дмитра ФІРТАША, стверджувало, що на засіданні суду «Газпром» підтримав вимоги RosUkrEnergo.

У той же час сьогодні, 30 березня, ВАТ «Газпром» спростувало інформацію про те, що підтримало позов RosUkrEnergo у Стокгольмському арбітражному суді.

“Наприкінці минулого тижня з`явилися чутки про те, що «Газпром» нібито підтримав одну із сторін у судовому спорі про обсяги газу в українських ПСГ. Це не відповідає дійсності”, - сказав співробітник управління інформації «Газпрому».

Раніше ряд ЗМІ повідомив, що «Газпром» змінив свою позицію у судовому спорі RUE і НАК "Нафтогаз України" у Стокгольмському арбітражі після того, як Україна підписала двосторонню декларацію з ЄС про модернізацію своєї газотранспортної системи.