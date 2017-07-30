У Польщі випустять паспорти із зображенням Львова (фото)

00:29, 30 липня 2017
Політика
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Наразі для дизайну затверджені 13 малюнків, серед них - "Меморіал орлят" у Львові.

Польща створить паспорти із зображенням Львова / ілюстрація hyser.com.ua

До сторіччя незалежності Польщі в 2018 році збираються випустити паспорти у новому дизайні, серед інших зображень там планують розмістити "Меморіал орлят" у Львові. Про це з посиланням на газету Wyborcza повідомляє "Еспресо".

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На сторінках нового паспорта будуть зображені важливі історичні особи країни, інформує Міністерство внутрішніх справ Польщі.

Зазначено, що у травні була створена група експертів, які розробили 26 графічних малюнків для нового документа. На даний момент затверджені 13 малюнків, серед них - "Меморіал орлят" у Львові.

Графіка з майбутнього паспорта / фото wyborcza.pl

Меморіал орлят - польський військовий меморіал у Львові. "Орлята" - це учасники боїв проти ЗУНР (1918-1919 р) і проти більшовиків (1920 р). Вони були поховані на "Кладовищі захисників Львова", що становить частину Личаківського цвинтаря.

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Теги: #польські паспорти#паспорти Польщі зі Львовом