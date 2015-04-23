Президент Польщі заявив, що закон про УПА може ускладнити історичний діалог Києва і Варшави

Про це він заявив у середу в ефірі телеканалу ТВН24, повідомляє ТАСС.

"Нещастя цього закону полягає в тому, що він робить неможливим польсько-український історичний діалог, без якого немає примирення і вирішення важливих питань. Це справа не закрита, якщо говорити про стосунки Польщі та України, але й тут слід шукати позитивне рішення", - сказав він.

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За його словами, те, що сталося, з одного боку, подоба польських законів з дерадянізації, а з іншого боку, закриває дискусію про роль ОУН-УПА, що неправильно.

Як зазначає "Українська правда", разом з тим президент Польщі не став драматизувати факт такого закону, тому що це питання стосується минулого, а не актуальних відносин.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня Верховна Рада ухвалила Закон "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті", автором якого є Юрій-Богдан Шухевич.

Відповідно до закону, борцями за незалежність України у XX столітті визнаються особи, які брали участь у всіх формах політичної, збройної та іншої колективної та індивідуальної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі, зокрема, таких організацій, структур та формувань, як Союз визволення України, Українські Січові стрільці, УНР, Гетьманат, ЗУНР, Карпатська січ, УПА, ОУН, Сойм Карпатської України, Українська Гельсінська спілка тощо.

Законом передбачено, що держава може надавати соціальні гарантії, пільги або інші виплати борцям за незалежність України у ХХ столітті та членам їхніх сімей.