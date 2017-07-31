Доброчесність багатьох кандидатів до складу Верховного суду України викликає сумніви - посольство США

Доброчесність багатьох кандидатів до складу Верховного суду України викликає сумніви. Про це повідомляє посольство США в Україні в Twitter.

«Ряд сильних кандидатів потрапили до складу Верховного Суду, але все ж доброчесність багатьох із них викликає сумніви», - йдеться у повідомленні.

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Також сказано, «Вища рада правосуддя повинна окремо переглянути кожну з кандидатур».

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня 2016 року з набуттям чинності змін до Конституції в частині правосуддя та закону «Про судоустрій і статус суддів» в Україні стартувала судова реформа. Відповідно до цих змін, Верховний суд став вищим судом в Україні, а його склад має бути сформовано із суддів, обраних виключно за результатами відкритого конкурсу.

Конкурс на 120 вакантних посад у касаційних судах ВСУ (по 30 посад в адміністративному, господарському, кримінальному, цивільному) Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила 7 листопада 2016 року.

Після оприлюднення рейтингу кандидати будуть передані на розгляд Вищої ради правосуддя, яка визначить остаточний перелік кандидатів у новий Верховний суд. Після відповідного указу президентом України ці кандидати стануть суддями Верховного суду.

18 липня 2017 року члени Громадської ради доброчесності висловили занепокоєння, що участь одіозних суддів у конкурсі до нового Верховного суду України створює ризик для подальшої реформи судової влади.