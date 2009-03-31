Україна і Росія поговорили про трубу

Україна і Росія на рівні міністрів енергетики і керівництва ВАТ «Газпром» і НАК "Нафтогаз України" під час зустрічі в Москві 30 березня обговорили питання, що хвилюють обидві сторони, стосовно планів з модернізації української газотранспортної системи (ГТС).

Як повідомив УНІАН міністр палива і енергетики України Юрій ПРОДАН, обидві сторони висловили свої позиції з цього приводу.

Зокрема, зазначив він, російську сторону цікавило питання власності газотранспортної системи.

У відповідь українська сторона наголосила, що на сьогоднішній день обговорюється питання технічної модернізації ГТС і залучення кредитів для цих цілей. «Ми сказали, що це будуть кредити, які оформлятимуться відповідними договорами», - сказав Ю.ПРОДАН.

Він зазначив, що українська делегація не ставила за мету переконувати Росію, наскільки грунтовні їх побоювання щодо модернізації ГТС. «Ми деталізували нашу позицію з цього питання. Ми заявили про те, що російські компанії, якщо вони виявлять бажання, зможуть брати участь на рівних умовах з іншими компаніями в проекті з модернізації ГТС, у всіх тендерах. Ми сказали, що запрошуємо їх до співпраці, і зазначили, що модернізацію ГТС планується проводити за принципами загальноєвропейського формування ринків», - сказав Ю.ПРОДАН.

Він також висловив надію, що інформація, одержана російською стороною, буде передана керівництву російської держави.

Як повідомляв УНІАН, зустріч 30 березня міністра палива і енергетики України Ю.ПРОДАНА і міністра енергетики Російської Федерації Сергія ШМАТКА в Москві відбулася на запрошення російської сторони. В ній також брали участь заступник голови правління НАК «Нафтогаз Україна» Ігор ДІДЕНКО і заступник голови правління ВАТ «Газпром» Валерій ГОЛУБЄВ.

23 березня в Брюсселі відбулася Міжнародна інвестиційна конференція з модернізації української ГТС, у якій взяли участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

За підсумками інвестконференції “ЄС – Україна: партнери з постачання газу до Європи” було підписано Спільну декларацію ЄС, України і міжнародних фінансових організацій, яка визначатиме основу для надання інвестицій.

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН 27 березня на прес-конференції в Сочі, коментуючи підсумки інвестиційної конференції з модернізації української ГТС, заявив, що Росія почне переглядати принципи відносин з країнами Євросоюзу, якщо інтереси Москви ігноруватимуться.