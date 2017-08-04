МЗС надіслало Росії ноту протесту через візит Медведєва до окупованого Криму

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з черговим неузгодженим з Україною візитом російської делегації на чолі з прем’єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим на тимчасово окуповану Російською Федерацією територію України – Автономну Республіку Крим.

Як йдеться у коментарі МЗС, Міністерство закордонних справ України неодноразово наголошувало на неприпустимості неузгоджених з Україною перебувань російських посадових осіб на суверенній території нашої держави у її міжнародно визнаних кордонах, яка включає Автономну Республіку Крим та м. Севастополь.

«Українська сторона вважає згаданий візит та інші т.зв. «поїздки» російських посадовців до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та м. Севастополь грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними нормами міжнародного права, у тому числі Статутом ООН, резолюціями Генеральної Асамблеї ООН «територіальна цілісність України» A/Res/68/262 від 27 березня 2014 року, «Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь» A/Res/71/205 від 19 грудня 2016 року, а також зобов’язаннями за двосторонніми і багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна і Росія», - наголосили у відомстві.

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МЗС України заявляє, що вся відповідальність за ці та інші порушення покладається на Російську Федерацію як державу-окупанта відповідно до норм міжнародного права, її посадових осіб, а також незаконні т.зв. «органи кримської влади» та їх представників, які ухвалюють незаконні рішення та вчиняють протиправні дії.

Російському зовнішньополітичному відомству надіслано відповідну ноту протесту.