Російський прем'єр їде до окупованого Криму

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв має намір у п'ятницю, 4 серпня, приїхати до Феодосії, де проведе нараду про стан й перспективи розвитку промисловості в окупованому Криму.

Захід планують провести на майданчику суднобудівного заводу "Море" у Феодосії, передає Крим.Реалії.

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Як повідомляється, у нараді мають намір взяти участь російські віце-прем'єри Аркадій Дворкович і Дмитро Рогозін, повноважний представник президента Росії в Південному федеральному окрузі Володимир Устинов, призначений Кремлем "глава" Криму Сергій Аксьонов, т.в.о. губернатора Севастополя Дмитро Овсянніков, представники міністерств і відомств, керівники профільних підприємств.

Раніше голова Держдуми В'ячеслав Володін розповів, що під час своєї відпустки поїде в окупований Крим.