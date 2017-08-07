Немає "кризи в Україні" та "ополченців", є конфлікт, викликаний Росією – МЗС Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський в інтерв’ю російському виданню «КоммерсантЪ», що терміну «криза в Україні» немає, а є лише російсько-український конфлікт, викликаний Росією.

«Немає такого терміну «криза в Україні». Є російсько-український конфлікт, викликаний Росією. І ми будемо прагнути внести свою лепту для його вирішення. Але, звичайно, ми не збираємося щось робити самі по собі: все залежить від готовності Росії і України реалізовувати мінські домовленості, а також від учасників «нормандського формату», - сказав він.

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Також, Ващиковський заявив, що слово «ополченці» не треба вживати щодо бойовиків на Донбасі, і варто їх називати сепаратистами

«…повинен ще торкнутися використовуваний вами термін «ополченці» - ще раз хочу підкреслити, що це сепаратисти, оскільки як по-іншому назвати людей, які виступають проти легітимної влади?», - наголосив Ващиковський.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський не згоден з тим, що на заході Україні посилюються "націоналістичні тенденції".

"Я не погоджуся. Один із моїх заступників кілька днів тому був у Львові. І у нас немає інформації про зростаючий націоналізм в Україні. Звичайно, конфлікт підігріває антиросійські настрої по всій території України. Але зростання націоналізму, в тому числі антипольського, ми не бачимо", – сказав він.