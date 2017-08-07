Недружній крок: Україна попередила Варшаву про проблеми у відносинах через зображення у новому паспорті Польщі

У Міністерстві закордонних справ України вручили ноту послу Республіки Польща в Україні Яну Пєкло у зв’язку з намірами польської сторони розмістити на сторінках нового паспорта Польщі зображення польських військових поховань на території Личаківського кладовища у Львові. Про це УНІАН повідомили у прес-службі зовнішньополітичного відомства.

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«Викликаному до МЗС послу Республіки Польща в Україні Яну Пєкло було вручено ноту, в якій висловлюється рішучий протест щодо намірів Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща розмістити на сторінках нового паспорта Польщі зображення каплиці-ротонди, розташованої на території польських військових поховань на Личаківському кладовищі у місті Львів», - йдеться у коментарі МЗС.

У відомстві заявили, що Україна розглядає такі наміри «як недружній крок, що негативно впливає на розвиток стратегічного українсько-польського партнерства».

«Оцінка історичних подій – справа істориків. Україна виступає проти політизації окремих історичних фактів, що шкодили б розвитку взаємовигідного стратегічного партнерства між Україною та Республікою Польща», - наголошується у коментарі.

Як повідомлялось раніше, до сторіччя незалежності Польщі в 2018 році збираються випустити паспорти у новому дизайні, серед інших зображень там планують розмістити "Меморіал орлят" у Львові. Також розглядається можливість того, що на одній зі сторінок з’явиться зображення Святих воріт, розташованих у Вільнюсі (відомі як Ворота Світанку або Остра брама).

Литва минулого тижня вже відреагувала на цю ініціативу – глава МЗС викликав тимчасового посла Польщі в Литві. "Ми пояснили йому ситуацію і попередили, що такого не повинно бути", - заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.