Ненависника ЄС Симоненка помітили у Барселоні (фото)

15:25, 08 серпня 2017
Політика
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Симоненко неодноразово виступав проти зближення України з ЄС, та поїздками до Євросоюзу не гребує.

Симоненка помітили в аеропорту Барселони / фото facebook.com/mariya.ionova

Лідера заборонених в Україні комуністів Петра Симоненка, відомого противника зближення нашої країни з ЄС, помітили в аеропорту Барселони. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця голови Комітету Ради з питань європейської інтеграції Марія Іонова.

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"Ніколи не зрозумію, чому ці всі ненависники ЄС відпочивають в ЄС, а не в Криму. В аеропорту Барселони Симоненко власною персоною, ми його часто в Стразбурзі бачимо і на російських ток-шоу, де він рве сорочку за окупацію", - йдеться у її повідомленні.

"Гарно мати українське громадянство і користуватись безвізом....Але шкода, що цей політик, який ненавидить Україну й досі вільно пересувається світом по ненавмисному йому українському паспорту. Хіба, може, він до Аграмунта літав?", - додала Іонова.

Як повідомляв УНІАН, Симоненко вранці у липні літав до Москви транзитом через Мінськ. 

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Теги: #Симоненко в Барселоні#Симоненко ненавидить ЄС#Симоненко в аеропорту Іспанії