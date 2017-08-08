Ненависника ЄС Симоненка помітили у Барселоні (фото)

Лідера заборонених в Україні комуністів Петра Симоненка, відомого противника зближення нашої країни з ЄС, помітили в аеропорту Барселони. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця голови Комітету Ради з питань європейської інтеграції Марія Іонова.

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"Ніколи не зрозумію, чому ці всі ненависники ЄС відпочивають в ЄС, а не в Криму. В аеропорту Барселони Симоненко власною персоною, ми його часто в Стразбурзі бачимо і на російських ток-шоу, де він рве сорочку за окупацію", - йдеться у її повідомленні.

"Гарно мати українське громадянство і користуватись безвізом....Але шкода, що цей політик, який ненавидить Україну й досі вільно пересувається світом по ненавмисному йому українському паспорту. Хіба, може, він до Аграмунта літав?", - додала Іонова.

Як повідомляв УНІАН, Симоненко вранці у липні літав до Москви транзитом через Мінськ.