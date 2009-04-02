Блок Литвина оголосить недовіру мерові Києва

3 квітня о 10.30 в УНІАН відбудеться прес-конференція представників Блоку Литвина на тему "Як у Київраді приймають незаконні рішення".

У прес-конференції візьмуть участь голова Шевченківської у м. Києві районної ради Віктор ПИЛИПИШИН, голова фракції Блоку Литвина у Київраді Валерій МОШИНСЬКИЙ, депутат від Блоку Литвина у Київраді Олена АНТОНОВА.

Мова, зокрема, піде про рішення Київради від 2 квітня, які були ухвалені без участі депутатів від Блоку Литвина, однак їхні голоси були зараховані на підтримку згаданих рішень. У зв’язку з цим Блок Литвина у Київраді оголосить недовіру мерові Києва Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ та його команді.