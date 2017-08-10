СБУ перетворилася на Службу безчинства України - Новое время

Залишивши свої початкові завдання, співробітники Служби безпеки України зосередилися на новому - що є сили тиснути на бізнес. Причому заради особистої вигоди, пише у свіжому номері журнал "Новое время".

Представники кількох десятків компаній, з якими під час підготовки статті поспілкувалося видання, заявили про те, що постраждали від дій держоргану. За їхніми словами, останній, вибудовуючи особливі відносини з бізнесом, використовує повний спектр своїх професійних інструментів, у тому числі обшуки, кримінальні провадження і санкції. У результаті бізнесмени терплять мільйонні збитки, а сама СБУ з її великими повноваженнями перетворюється в банального рекетира і інструмент збагачення деяких її високопоставлених співробітників, стверджують керівники постраждалих компаній.

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Глава Офісу бізнес-омбудсмена. Альгірдас Шемета розповів, що за рік його офіс отримує від приватних компаній десятки скарг на СБУ, і останнім часом їхня кількість зростає.

Вітчизняна спецслужба залишається єдиним силовим відомством у країні, яке взагалі не торкнулися реформи, і яке гостро їх потребує.

У своїй статті "Новое время" наводить декілька випадків тиску СБУ на бізнес, зокрема - скандал з талонами на бензин, і набагато більш масштабну справу - зачистку ринку зрідженого газу в інтересах одіозного українського політика Віктора Медведчука.

За всіма випадками журнал намагався отримати роз'яснення відомства, але безуспішно.

Тим часом той факт, що СБУ явно виходить за межі своїх повноважень, визнають навіть міжнародні експерти і намагаються в цьому питанні протягнути Україні руку допомоги. Фердинанд Кьоніг, спікер консультативної місії Європейського союзу, стверджує, що вже існує план реформ в СБУ.

"Разом з НАТО ми розробили концепцію, щоб перетворити СБУ виключно в службу збору даних, які мають відношення до безпеки країни, і обмежити її повноваження на проведення досудових розслідувань", - говорить Кеніг. СБУ точно не повинна займатися переслідуванням бізнесу, підкреслює він.