В СБУ відреагували на інцидент з працівником, який заправився вилученими під час обшуку талонами на бензин

СБУ перевіряє інцидент з своїм співробітником, який нібито заправився вилученими під час обшуку талонами на бензин. Про це повідомляє прес-служба відомства в Facebook.

"На сьогодні набрала широкого розголосу ситуація навколо проведення обшуку у Інни Муравйової... та нібито використання, у власних цілях, вилучених талонів на пальне співробітниками СБУ, які проводили цей обшук. Повідомляємо, що Інна Муравйова запрошена до ГУ СБУ у м. Києві і Київській області для звірки в її присутності відповідності відомостей, внесених у протоколі обшуку, з наявними речовими доказами", - заявили в СБУ.

Зазначається, що перевірка буде проводитися процесуальним керуючим у вказаному кримінальному провадженні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше київський підприємець Інна Муравйова заявила, що співробітник СБУ, який був присутній при обшуку в її компанії і вилучив у неї техніку, гроші, талони на бензин, потім цими талонами заправив свій власний автомобіль.

Інна опублікувала відео з заправки, на якому, за її словами, співробітник спецслужби заправляє свій автомобіль вилученими у неї талонами. Муравйова стверджує, що у неї є документ від WOG, що підтверджує, що дані талони належать їй.