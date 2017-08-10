Адвокат Януковича заявив, що російські війська виконували в Криму миротворчу функцію

Адвокат колишнього президента України Віктора Януковича, якого звинувачують у держзраді, Віталій Мешечок вважає, що в Криму російські війська виконували "миротворчу функцію", в якості доказу він посилається на інтерв'ю Путіна російським ЗМІ, яке було продемонстровано в суді.

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку Мешечок у засіданні суду заявив, що в березні 2014 року російські війська не вторгнулись на територію Криму, оскільки це вторгнення заперечив Путін у своєму інтерв'ю.

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По завершенню судового засідання адвокат Януковича заявив журналістам, що вважає присутність російських військ у Криму у лютому-березні 2014 року "миротворчою операцією".

“У доказах обвинувачення не зазначається, що були використані сили Російської Федерації на території України. Це підтверджує представник Росії в ООН Чуркін, а також в інтерв'ю ЗМІ президент Російської Федерації. Тому моя особиста думка грунтується на сказаному цими особами”, - сказав Мешечок.

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.