Суд арештував фігуранта справи з розкрадання коштів у проекті "Стіна" Кашубу на 2 місяці

Солом'янський районний суд Києва заарештував на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 3,6 млн грн фігуранта справи з розкрадання коштів у проекті "Стіна", директора ТОВ "Агентство захисту інформації" Олександра Кашубу. Про це повідомляє "112 Україна".

Кашуба свою провину не визнає і каже, що були певні недоліки в роботі, але це з часом виправлялось. За його словами, сума застави - це занадто велика сума, яку він не зможе заробити, тому застава вноситись не буде.

Сторона захисту заявляє, що вже готує апеляцію на рішення суду.

Сьогодні також вирішується питання про запобіжний захід ще одному фігуранту справи з розкрадання коштів у проекті "Стіна", - В'ячеславу Майдановичу, старшому офіцеру виробничо-технічного відділення 1-го окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби.

Прокурори наполягають на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Аргументують це тим, що оскільки Майданович є прикордонником, він знає, як можна обійти кордон і сховатися на території іншої держави.

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Сторона захисту наполягає на тому, що Майданович не підписував жодних документів щодо грошей і не має відношення до них. Також адвокат заперечує значущість представлених матеріалів і просить для підзахисного домашній арешт.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня детективами НАБУ під процесуальним керівництвом САП були затримані шість осіб, підозрюваних в причетності до розкрадання державних коштів, виділених на реалізацію проекту "Стіна".

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Сьогодні стало відомо, що детективи НАБУ повідомили про підозру сімом особам, затриманим в рамках розслідування за фактом розтрати коштів держбюджету, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону.

Зокрема, серед підозрюваних посадовці Державної прикордонної служби: начальник управління капітального будівництва ДПСУ (ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.2 ст.210 Кримінального кодексу України); старший офіцер Першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ (ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 ККУ); колишній начальник Першого окремого відділу капітального будівництва (ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.210 ККУ).

Також серед підозрюваних – керівники фірм, що мали будувати так звану «Стіну»: директор ТОВ «АЗІ» (ч. 5 ст.191 ККУ); директор ДП «Чернігівський облавтодор» ДАК «Автомобільні дороги України» (ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 ККУ); директор та засновник ТОВ «Будцентр «Вітязь» (ч. 5 ст.191, ч.1 ст.366 ККУ).

Крім того, особі, яка виконувала роль посередника, інкримінують вчинення злочину за ч.5 ст 27, ч.5 ст. 191 КК України.

За інформацією правоохоронців, усі затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання ГУ Національної поліції у місті Києві.