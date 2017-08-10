Суд заарештував гроші, золоті злитки та особисті речі сумнозвісного голови Окружного адмінсуду Києва Вовка - ЗМІ

Галицький районний суд Львова заарештував 20 тис. доларів готівкою, три злитки золота по 50 грамів, документи та особисті речі голови Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка. Про це повідомляє "Слово і Діло".

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Зазначається, що клопотання про арешт майна судді подавав детектив Національного антикорупційного бюро України Євген Панайотов. Видання опублікувало перелік арештованого майна, в тому числі, як зазначається, відповідно до рішення суду від 2 серпня.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня суддя Окружного адмінсуду Києва Богдан Санін повідомив про обшуки в будівлі суду.

30 травня у Національному антикорупційному бюро України запевнили, що обшуки 26 травня у приміщенні Окружного адміністративного суду Києва та за місцем проживання голови суду Павла Вовка проводились законно й без жодних порушень.

"Обшуки в приміщенні Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) та за місцем проживання голови суду санкціоновані та проводилися в рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого 9 грудня 2016 року на підставі аналізу е-декларації за фактом ймовірного незаконного збагачення голови ОАСК (ч.2 ст. 368-2 Кримінального кодексу України)", - наголосили у НАБУ.

17 липня голова Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павло Вовк повідомив про припинення участі у конкурсі до нового Верховного Суду за власною ініціативою.

Він вважає, що впродовж всього конкурсу йому "чинилися всілякі штучні перешкоди" для успішного завершення участі у ньому.

Вовк зазначив, що "порушені вже три кримінальні провадження щодо окремих неправомірних дій працівників правоохоронних органів щодо мене, в яких я маю статус потерпілого".