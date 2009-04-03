Литвин: дострокових парламентських виборів не буде

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що сценарій щодо проведення дострокових парламентських виборів не буде реалізований.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо можливості проведення дострокових парламентських виборів, зокрема вже у червні.

Водночас спікер вважає, що нинішнє блокування роботи парламенту спрямоване саме на реалізацію даного сценарію. Він зазначив, що народні депутати, які входять до фракції, що блокує трибуну парламенту (йдеться про фракцію Партії регіонів – УНІАН), «обурюються, не хочуть лежати під трибунами, а їм наказують це робити». За його словами, люди, які «очолюють прославлені колективи, змушені виконувати вказівку і відігравати роль таких собі козачків».

Відповідаючи на запитання, чи має він яку-небудь інформацію про те, що в Секретаріаті Президента вже підготовлений указ про розпуск парламенту, В.ЛИТВИН відповів: «У Верховної Ради немає своєї служби безпеки і немає інших структур, які б займалися розвідкою». Він додав, що керується тільки офіційною інформацією, а розмовам значення не надає.

Водночас В.ЛИТВИН додав, що нинішні події «свідчить про палке бажання знайти будь-які підстави» для розпуску парламенту.

Він повідомив, що до ВР звернувся суддя Конституційного Суду (В.ЛИТВИН не назвав його прізвище – УНІАН) і вимагав ряд матеріалів, зокрема списки народних депутатів, які входять до коаліції, а також підписи цих депутатів під коаліційною угодою. На думку В.ЛИТВИНА, «цілком очевидно, що шукають підстави» для розпуску парламенту.

Спікер також вважає, що саме на дострокових виборах депутатів Тернопільської облради був випробуваний сценарій майбутніх парламентських виборів. Він зазначив, що керівник УСБУ в Тернопільській області «отримав орден, а потім отримав звання генерала, а потім схаменулися, що це потребуватиме пояснень і указ одразу скасували». (В.ЛИТВИН неодноразово заявляв, що результати виборів до Тернопільської облради було сфальсифіковано – УНІАН).

Він зазначив, що є багато факторів, які свідчать про бажання провести дочасні парламентські вибори, зокрема, щоб «зайти у ВР і отримати відповідний дах». Разом із тим він нагадав, що ініціаторам виборів необхідно пам’ятати, що «опоненти також не дрімають».

За словами В.ЛИТВИНА, вже все робиться для того, щоб провести «протилежний процес».

На уточнююче запитання журналістів, чи має він на увазі збір підписів під ініціативою організації імпічменту Президента, В.ЛИТВИН чітко не відповів, лише зазначив, що не хотів би розвитку жодного із цих сценаріїв.

Говорячи про збір підписів, спікер зауважив, що в багатьох фракціях «підписи зібрані на всі випадки життя». Він повідомив, що видав розпорядження, у якому передбачено, що на кожній сторінці має бути позначено щодо підтримки якого питання зібрані підписи, оскільки на сьогодні у фракціях є «по п’ять комплектів таких підписів».