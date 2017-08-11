У Луцьку керівника громадського формування "Варта порядку" Тиводара відпустили під особисте зобов’язання

Луцький міськрайонний суд увечері 10 серпня відпустив з-під варти під особисте зобов’язання члена УКРОПу, керівника громадського формування «Варта порядку», заступника голови Волинської обласної спілки афганців Олександра Тиводара. Суд взяв до уваги стан здоров’я затриманого, а також те, що він не переховувався від слідства та має виключно позитивні характеристики.

Клопотання прокурора про утримання представника УКРОПу під вартою не було задоволене. Олександра Тиводара зобов'язали не покидати Луцьк протягом двох місяців.

Рішення суду в залі зустріли оплесками.

Сам член УКРОПу вбачає у своєму затриманні політичні мотиви.

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«Це однозначно політичне замовлення, адже коли мене затримували, через дорогу стояв власник видання «Волинь 24» і знімав усе це на телефон. Збіг обставин? – сказав Олександр Тиводар після судового засідання. – Ані в машині, ані в мене вдома нічого підозрілого не знайшли».

Він також наголосив, що в його будинку виявили мисливські набої, які він придбав законно. Також громадський активіст заперечив свою причетність до прослуховування окремих осіб, яке йому закидають правоохоронці, і висловив сподівання, що досудове розслідування розставить усе на свої місця.

Нагадаємо, Олександра Тиводара затримали 8 серпня на підставі сфальшованого кримінального провадження, яке відкрили працівники СБУ в Закарпатській області. Правоохоронці оголосили йому та ще чотирьом особам підозру за статтею 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю).