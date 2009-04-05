Лавров: декларація щодо ГТС України не стикується з газовими угодами

Декларація про модернізацію ГТС України, підписана Києвом і Єврокомісією, не стикується з російсько-українськими домовленостями про постачання і транзит газу, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Під декларацією про модернізацію ГТС 23 березня поставили підписи Україна, Єврокомісія і чеське головування ЄС, а також Світовий банк, Європейський банк реконструкції і розвитку і Європейський інвестиційний банк. Україна пов`язує з документом надії на отримання декількох мільярдів євро інвестицій, проте ніяких конкретних цифр документ не містить.

"Після довгих переговорів, зигзагів, приїздів-від`їздів було підписано довгострокові домовленості про постачання російського газу в Україну і транзит російського газу через Україну. Звичайно, з цими домовленостями ніяк не стикується та декларація, яка була підписана між Євросоюзом і Україною в Брюсселі 23 березня", - заявив Лавров в інтерв`ю "Российской газете", повний текст якого буде опублікований на сторінках видання у понеділок, 6 квітня.

Росія і Україна з кінця грудня 2008 року не могли домовитися про умови постачань газу на Україну і його транзиту до країн Європи, яка купує у "Газпрому" більше чверті газу, якийм вона користується.

Росія 7 січня повністю припинила постачання газу Україною, внаслідок чого багато європейських країн, перш за все в Східній Європі, зіткнулися з труднощами в забезпеченні побутових і промислових споживачів газом і вимушені відключати будинки від опалювання і зупиняти виробництва.

Угоди були підписані 19 січня, 20 січня постачання газу поновилися.

Декларація про модернізацію ГТС України готувалася без участі Москви, про її підготовку російська сторона дізналася в останню мить, і те - випадково, відзначив Лавров.

"Нас ніхто не збирався інформувати. На питання, які ми стали задавати ще до підписання декларації, відповідей не було. Ми, до речі, потім з`ясували, що і більшість країн - членів Євросоюзу дізналися про цю декларацію вже після факту її підписання і оголошення. Я вже не говорю про енергетичні компанії Західної Європи, які є основними партнерами "Газпрому", - сказав глава російського МЗС.

Міністр нагадав, що у результаті російська сторона була вимушена відкласти засідання Комітету, що планувалося на цьому тижні, з економічного співробітництва, яке очолюють голови урядів Росії і України, щоб розібратися у тому, що відбулося.

РІА “Новости”