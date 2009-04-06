Петтерінг: Європа хоче бачити Україну в хороших відносинах з Росією

Президент Європейського парламенту Ганс-Герт ПЕТТЕРІНГ сподівається, що Україна відіграватиме головну роль у виконанні програми ЄС «Східне партнерство».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу у Верховній Раді.

«Ми знаходимось у процесі розвитку «Східного партнерства», так званого партнерства Євроміст, і ми проводимо саміт у Празі 7 травня і маємо надію, що Україна буде відігравати головну роль саме у цій програмі в цьому партнерстві», - сказав президент Європарламенту.

Крім того, він зауважив, що Європа хоче бачити Україну в хороших відносинах з Росією. «Але ми розуміємо, що ці відносини повинні базуватися на принципах самовизначення, демократії та верховенства права», - сказав президент Європарламенту.

У свою чергу голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН подякував президенту Європарламенту за розуміння ситуації в Україні.

Голова ВР повідомив, що під час зустрічі з президентом Європарламенту обговорювалося питання щодо наповнення конкретним змістом проекту «Східного партнерства» та поглиблення подальшої співпраці.

Довідка УНІАН. «Східне партнерство» – польсько-шведська ініціатива, спрямована на поліпшення відносин з ЄС. У грудні 2008 року Європейська Рада принципово погодилась почати цей проект.

20 березня лідери країн Європейського Союзу затвердили політику «Східного партнерства», виділивши на неї 600 млн. євро на 2009-2013 роки.

“Східне партнерство” має охопити 6 країн - сусідів Євросоюзу: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну і Білорусь.

Інавгураційний саміт «Східного партнерства» за участю керівників держав - членів ЄС і країн-партнерів відбудеться 7 травня.