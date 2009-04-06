Депутат намагався прорватись через кордон з Білоруссю

В Житомирській області затримано депутата Олевської районної ради, який намагався прорватися через кордон з Білоруссю.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-служби Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України Віктор ВИРВА, прикордонники змушені були примусово затримати і передати до суду депутата райради, який намагався без проходження прикордонного контролю на автомобілі перетнути державний кордон.

За його словами, 4 квітня близько 4 години ранку депутат Олевської райради на автомобілі «Opel Astra» намагався на великій швидкості перетнути пункт пропуску «Майдан-Копищанський» без будь-якого огляду.

"Під час застосування прикордонниками засобу примусової зупинки було пошкоджено колеса та затримано автомобіль. На вимоги персоналу Держприкордонслужби дана особа відмовилась пред’являти будь-які документи та виходити з машини", - зауважив В.ВИРВА.

Він наголосив, що примусово затриманий депутат вже засуджувався за непокору розпорядженню військового.

"Вчора Олевський райсуд притягнув депутата-правопорушника до адміністративної відповідальності за порушення вимог статей 185-10, 202 Кодексу України про адміністративні правопорушення (злісна непокора законному розпорядження військовослужбовця ДПСУ, порушення режиму в пункті пропуску - УНІАН)", - уточнив В.ВИРВА.