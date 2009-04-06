Яценюк придумав для нардепів щоквартальний головний біль

Народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК вважає неможливим повернення до мажоритарної системи виборів до Верховної Ради.

Про це він сказав під час відео-конференції на сайті Ініціативи “Фронт змін”.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”, А.ЯЦЕНЮК переконаний, що для підвищення відповідальності політиків необхідно провести зміну виборчої системи, при якій буде “можливість фактично голосувати не тільки за партію, а за людей, які представляють партію”. “Сьогодні партія – це власність одного, двох чи трьох людей, але не є представленням безпосередньої волі народу», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК наголошує на неможливості повернення до мажоритарної системи парламентаризму, оскільки “це не змусить політиків думати про відповідальність перед народом”. «От хай мені хтось з тих великих державних діячів приведе хоч один приклад, щоб, коли діяла мажоритарна система, відкликали хоч одного депутата», - зазначив він.

Лідер «Фронту змін” заявив, що має намір ініціювати внесення змін до закону про статус народного депутата, якими зобов’язати усі політичні сили до щоквартальних звітів.

Він наголосив, що “обов’язок кожної політичної партії, за яку голосували українці, кожен квартал в парламенті надавати публічний звіт про виконання передвиборчих обіцянок».

А.ЯЦЕНЮК вважає, що Президент України також повинен здійснювати контроль за виконанням владою політичних обіцянок. «Якщо влада не працює, Президент має зробити все, щоб таку владу замінити», - підкреслив він, додавши, що “будь-яка безвідповідальність влади повинна закінчуватись достроковими виборами”.