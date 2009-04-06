Медведєв заробив минулого року менше, ніж Ющенко (декларація)

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ у 2008 році заробив більш як 125 тис. дол.

Про це говориться в довідці про доходи за звітний період з 1 січня 2008 року по 31 грудня 2008 року Д.МЕДВЕДЄВА, про майно, що належить йому на праві власності, про вклади в банках, цінні папери, про зобов`язання майнового характеру, яка є в розпорядженні УНІАН.

Зокрема, дохід Д.МЕДВЕДЄВА за основним місцем роботи становив 4 млн. 139 тис. 726 крб. (близько 125 тис. 450 дол.)

Спільно з дружиною Світланою МЕДВЕДЄВОЮ Президент Росії володіє квартирою в РФ площею 367,8 кв.м. (місто не уточнюється).

Президент Росії також має в банках РФ 9 рахунків на загальну суму 2 818 780,8 крб. (близько 85 тис. 418 дол.)

Окрім цього, Д.МЕДВЕДЄВ володіє на умовах оренди земельною ділянкою в РФ площею 4700 кв.м.

С.МЕДВЕДЄВА, окрім квартири, має в банку РФ один рахунок на суму 135 144,05 крб. (близько 4 тис. 96 дол.)

Також дружина Президента Росії володіє в РФ двома машино-місцями загальною площею 32,5 кв.м. і легковим автомобілем «Фольксваген Гольф» 1999 року випуску.

Неповнолітній син Д.МЕДВЕДЄВА – Ілля МЕДВЕДЄВ доходів не мав, майна, що належить йому на праві власності, вкладів у банках, цінних паперів, зобов`язань майнового характеру не має.

Як повідомляв УНІАН, загальний дохід 55-річного Президента України Віктора ЮЩЕНКА минулого року, згідно з поданою ним декларації, становив майже 130 тис. дол. (за нинішнім курсом Нацбанку).

Більш як 60 тис. доларів від загального доходу становила зарплата, а решта - доходи від дивідендів і акцій.

В.ЮЩЕНКО також є власником земельних ділянок загальною площею понад 130 тис. кв. м, житлового будинку площею 656,7 кв.м. і квартири площею 371,9 кв.м.

Окрім цього, український Президент має на рахунках в банках майже 400 тис. дол.

Український Президент також має легковий автомобіль ЗАЗ-965А і мотоцикл HARL.DAV.