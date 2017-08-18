ЗМІ назвали імена нардепів, із яких восени можуть зняти недоторканність

На сьогоднішній день Генеральна прокуратура України (ГПУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) плідно працюють над новим списком нардепів, з яких можуть зняти недоторканність. Про це повідомило джерело "Апострофа" в ГПУ.

За його даними, зараз в цьому списку імена 40 депутатів з різних фракцій, в діяннях яких попередньо проглядаються ті чи інші правопорушення. Так, в планах ГПУ і САП - подати до Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи ВРУ хоча б 10 подань.

"Серед відомих прізвищ у списку є Сергій Лещенко ("Блок Петра Порошенка"), Віктор Чумак (позафракційний), Наталія Королевська ("Опозиційний блок"), Ігор Мосійчук ("Радикальна партія Олега Ляшка"), В'ячеслав Богуслаєв ("Воля народу" ), Андрій Лозовий ("Радикальна партія Олега Ляшка"), Микола Скорик ( "Опозиційний блок"). Чи будуть на них подання, поки невідомо, Генпрокуратура збирає докази", - розповіло джерело.

Читайте такожУ Раді зареєстрували законопроект про скасування депутатської недоторканності

Крім того, в список знову потрапив Максим Поляков ( "Народний фронт"), за яким готують повторне подання про надання згоди парламенту на арешт, враховуючи, що Поляков ігнорує рішення суду про носіння електронного браслета. Також в ГПУ виявили новий факт про незаконне збагачення нардепа, що може призвести не до повторного, а вже до нового подання.

Віктор Чумак, у справі якого ГПУ збирає докази, не виключив, що може потрапити в "десятку". При цьому він проти зняття недоторканності з себе виступати не буде.

Народний депутат Сергій Лещенко відмовився коментувати інформацію, зіславшись на те, що йому нічого невідомо про плани ГПУ щодо нього.

Також джерело повідомило "Апострофу", що по Мосійчуку та Полякову подання будуть з ймовірністю 99,9%.

При цьому нардеп Ігор Мосійчук спокійно реагує на такий розвиток подій. Він упевнений, що ні в чому не винен.