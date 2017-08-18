Поляков не здав дипломатичний паспорт - прокурор

Народний депутат Максим Поляков, який підозрюється у хабарництві, не здав ні дипломатичний, ні закордонний паспорти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання Солом'янського районного суду Києва щодо стягнення застави Полякова на користь держави, заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Кравченко.

Читайте такожСуд у Києві продовжив запобіжний захід депутату Полякову до 17 жовтняВін заявив, що прокуратура отримала відповідь від Державної міграційної служби та МЗС, що депутат Поляков не здав ні дипломатичний ні закордонний паспорт.

Крім того, за словами Кравченка, зняття з реєстрації в Умані, це умисна дія Полякова, щоб створити умови для ніби-то законного невиконання умов запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, Поляков підозрюється у вчиненні дій, передбачених ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу ("одержання хабара").

19 червня детективи Національного антикорупційного бюро України за процесуального керівництва прокурорів САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.

За версією слідства, злочин вчинено за участі народних депутатів України. Наразі встановлена ймовірна причетність двох народних обранців – Максима Полякова ("Народний фронт") та Борислава Розенблата (виключений з фракції БПП).

11 липня Верховна Рада надала згоду на притягнення цих депутатів до кримінальної відповідальності, проте відмовила у наданні згоди на затримання та арешт.

21 липня Солом’янський райсуд Києва обрав Полякову запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 304 тис. грн. Також суд зобов’язав його носити електронний засіб контролю, не відлучатися з Києва та Умані без дозволу слідчого, утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та здати всі паспорти для виїзду за кордон.

4 серпня Поляков не дозволив надіти на себе електронний браслет, через це прокурори Спеціалізованої прокуратури України подали до суду клопотання про звернення внесеної ним застави у дохід держави.

17 серпня суд продовжив запобіжний захід Полякову до 17 жовтня.