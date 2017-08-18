Суд у Києві втретє не може прийняти рішення про стягнення застави із Полякова

В засіданні Солом’янського районного суду Києва з розгляду клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо стягнення внесеної за народного депутата Максима Полякова застави у дохід держави оголошено перерву до 14.00 31 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішньому засіданні суд допитав свідка — детектива Іллю Статуру, який був присутній під час двох спроб одягти на Полякова електронний браслет.

Детектив розповів на допиті, що обидва рази Поляков відмовився одягати браслет, посилаючись на конституційні норми, які, на його думку, не дозволяють таку процесуальну дію стосовно народного депутата, оскільки носіння браслету перешкоджає виконанню його депутатських обов’язків.

Разом з тим, адвокати Полякова заявили в суді, що під час цих процесуальних дій були допущені порушення, зокрема, що браслет хотіли одягнути не уповноважені на це особи.

Крім того, говорячи про третю спробу одягнути браслет на Полякова, адвокати заявили, що оскільки Поляков знявся з реєстрації у місті Умань, то проведення таких слідчих дій саме у цьому місті також не відповідає закону.

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Зі свого боку прокурори заявили, що Поляков умисно перешкоджає виконанню судової ухвали щодо запобіжного заходу шляхом зняття з реєстрації в Умані.

Слід зазначити, що засідання було перенесено на 31 серпня через те, що суддя повідомила, що має йти на розгляд іншої судової справи.

Як повідомляв УНІАН, Поляков підозрюється у вчиненні дій, передбачених ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

19 червня детективи Національного антикорупційного бюро України за процесуального керівництва прокурорів САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.

За версією слідства, злочин вчинено за участі народних депутатів України. Наразі встановлена ймовірна причетність двох народних обранців – Максима Полякова ("Народний фронт") та Борислава Розенблата (виключений з фракції БПП).

11 липня Верховна Рада надала згоду на притягнення цих депутатів до кримінальної відповідальності, проте відмовила у наданні згоди на затримання та арешт.

21 липня Солом’янський райсуд Києва обрав Полякову запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 304 тис. грн. Також суд зобов’язав його носити електронний засіб контролю, не відлучатися з Києва та Умані без дозволу слідчого, утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та здати всі паспорти для виїзду за кордон.

4 серпня Поляков не дозволив надіти на себе електронний браслет, через це прокурори Спеціалізованої прокуратури України подали до суду клопотання про звернення внесеної ним застави у дохід держави.

17 серпня суд продовжив запобіжний захід Полякову до 17 жовтня.