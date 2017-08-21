Порошенко розповів про очікування від переговорів із главою Пентагону

Президент Петро Порошенко очікує, що його заплановані переговори з міністром оборони США Джеймсом Меттісом 24 серпня в Києві матимуть надзвичайно важливе значення для укріплення обороноздатності України. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час відкриття реконструйованого корпусу Кіровоградської обласної дитячої лікарні.

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«Наша співпраця з партнерами є надзвичайно ефективною. Ви знаєте, що цього року відбувся мій візит до США, зустріч з президентом США Дональдом Трампом, з міністром енергетики, з міністром торгівлі, державним секретарем, який після цього відвідав Україну», - заявив Порошенко.

Крім того президент відзначив символічність та надзвичайно важливе значення його зустрічі з в Пентагоні з міністром оборони США Джеймсом Меттісом в рамках робочої поїздки до Вашингтона.

«От, зараз для спільного святкування 26-ї річниці незалежності України до нас в Київ символічно прибудуть міністри оборони наших країн партнерів і в тому числі міністр оборони США. Джеймс Меттіс – великий друг України, впевнений, що ці переговори будуть мати надзвичайно важливе значення для укріплення обороноздатності нашої держави, бо в лиху годину пізнаються справжні друзі» - зауважив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, секретар Департаменту оборони Сполучених Штатів Америки (міністр оборони) Меттіс здійснить візит в Україну на День незалежності, 24 серпня. У Києві до нього також приєднається спеціальний представник США у справах України Курт Волкер.