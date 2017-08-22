Турчинов допускає створення Росією під час навчань "Захід-2017" ударних груп військ для вторгнення в Україну

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов не виключає, що під час стратегічних командно-штабних навчань збройних сил РФ (СКШН) «Захід-2017» Росія створить ударні угрупування військ для вторгнення в Україну. Про це повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

«Під виглядом СКНШ не виключається створення ударних угруповань військ (сил) ЗС РФ для переходу державного кордону та військового вторгнення на територію України», - заявив він.

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Турчинов нагадав, що впродовж останніх років подібні навчання неодноразово використовувались для досягнення прихованих воєнно-політичних цілей.

Зокрема після навчань «Кавказ-2008» (15 липня – 2 серпня 2008 року) російські війська, що залучались до маневрів, не повернулися з полігонів до пунктів постійної дислокації та розпочали збройну агресію проти Грузії.

Під час навчань «Кавказ-2012» і «Кавказ-2016» (17-23 вересня 2012 року та 5-10 вересня 2016 року) було відпрацьовано можливі варіанти застосування угруповань російських військ та ведення бойових дій на південно-західному стратегічному напрямку, в тому числі проти сил НАТО.

У ході навчань ЗС РФ та Білорусі «Захід-2013» (19-28 вересня 2013 року) було відпрацьовано сценарії збройної агресії проти України, які Кремль у загальних рисах спробував реалізувати у 2014-2015 роках.

Як повідомляв УНІАН, активна фаза спільних стратегічних навчань Білорусі і РФ "Захід-2017" запланована на 14-20 вересня. За попередніми даними, у навчаннях візьмуть участь до 13 тис. військовослужбовців.

Міністр оборони України Степан Полторак вважає, що ці навчання можуть бути використані для початку агресії як проти України, так і проти будь-якої країни Європи, яка має спільний кордон з Росією.